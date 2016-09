O presidente Michel Temer tem reunião com o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy (12h05), e com o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi (15h30). Às 17h05 ele participa da cerimônia de encerramento do G20 e inicia viagem de volta ao Brasil. Outros eventos desta segunda-feira são os seguintes:

1. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa de reunião com a diretoria da Centrus (Fundação Banco Central de Previdência Privada)

2. Reunião da Comissão Especial da Câmara discute projeto que estabelece medidas contra a corrupção

4. FGV/Ibre apresenta projeções para o PIB, inflação, mercado de trabalho, entre outros, em seminário de Análise Conjuntural