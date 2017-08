Agenda da Política Brasileira: destaques do dia

1. O presidente Michel Temer promove reunião ministerial para avaliar o andamento dos programas de governo e as iniciativas de cada pasta no último ano.

2. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa de reunião com diretores da Fecomércio, em São Paulo.

3. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), se reúne com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevedo.

4. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad participam do debate A Renovação da Política Brasileira, promovido pelo Insper.

5. O Tesouro Nacional divulga o relatório mensal da Dívida Pública de julho.

6. A Confederação Nacional do Comércio divulga o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de agosto.