O presidente Michel Temer participa de reunião de alto nível para ratificar o Acordo de Paris sobre mudança do clima. Participa também de reunião com empresários promovida pelo Conselho das Américas e da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Veja os principais eventos desta quarta (21):

1. A ex-presidente Dilma Rousseff participa de ato em apoio à candidatura de Jandira Feghali (PCdoB) à prefeitura do Rio de Janeiro.

2. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do Tribunal Superior de Trabalho (TST), participam de debate promovido pelo jornal O Estado de São Paulo Jornal sobre “Modernização das Relações de Trabalho”.

4. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, e diretores da companhia participam de evento com empresários na Firjan.

5. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulga Índice de Confiança do Empresário do Comércio de setembro.

6. O IBGE divulga Pesquisa Anual de Serviços de 2014.

7. Reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve, banco central americano, para decidir taxa de juros.