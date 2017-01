Agenda: Temer comanda reunião sobre obras do PAC

O presidente Michel Temer comanda, a partir das 10 horas, reunião do núcleo de infraestrutura para tratar de grandes obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Veja os principais eventos desta quarta (11):

1. Michel Temer também deve ter reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e membros da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

2. A Presidente do STF, Cármen Lúcia, tem audiência com o presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffareli, e com o presidente da Febraban, Murilo Portugal, para tratar da constitucionalidade planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990.

3. O Governo do Rio de Janeiro deve finalizar acordo de recuperação fiscal com a União.

4. O governo se reúne com representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom), do Ministério do Planejamento e do Ministério Público para discutir a regulamentação dos distratos de imóveis (quando há desistência da compra ou venda do imóvel na planta), a ser enviada ao Congresso Nacional.

5. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic).

6. O IBGE divulga o IPCA de dezembro e o consolidado de 2016.

7. A FGV divulga Indicadores do Mercado de Trabalho relativos a dezembro.