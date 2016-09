Agenda Política Brasileira: Temer se reúne com Carmem Lucia

Michel Temer se reúne com a ministra do STF Carmem Lucia, que assume a presidência da Corte no dia 12. Temer também recebe Eldar Saetre, CEO da Statoil. Veja os principais eventos desta quinta (8) na Política Brasileira:

1. O Senado pode votar a MP 726/16, que trata da reorganização administrativa do governo, e a Medida Provisória nº 727/16, que trata do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)

2. O Senado pode analisar urgência para o projeto de lei que trata do reajuste salarial do Poder Judiciário.

4. STF também pode julgar ações sobre condenações em segunda instância. O relator, Marco Aurélio votou em favor da libertação de todas as pessoas presas após uma decisão de segunda instância e que ainda tenham recursos pendentes de decisão em tribunais superiores.