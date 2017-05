O presidente Michel Temer tem se reunido com lideranças de partidos aliados, equipes do Planalto e ministros. Analisando todos os cenários possíveis chegou à conclusão de que caso o julgamento no TSE seja desfavorável para Temer, com todos os recursos possíveis, que a permanência do peemedebista à frente do governo seja de quatro meses após o fim do julgamento. Temer acredito que seja tempo suficiente para adiantar muito das reformas e deixar o país em uma situação melhor para o seu sucessor.

Mendes: Resolvam suas crises

No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Gilmar Mendes mandou um recado à todos: “Resolvam suas crises” – disse o magistrado negando que a saída para a convulsão política causada pela delação da JBS esteja nas mãos do TSE. Embora analistas acreditem que se esteja negociando uma saída para temer via judiciário mas sem passar pelo constrangimento de um Impeachment, Gilmar garantiu que o “tribunal não é um instrumento de solução de crise política”. Mendes disse também que o julgamento da chapa Dilma-Temer não será um julgamento político, será “jurídico e judicial”.

Novo Ministro da Justiça

No Planalto a novidade foi a nomeação de Torquato Jardim como Ministro da Justiça. Alçado do ministério da Transparência para o da Justiça pode indicar uma onda de mudanças no comando da Polícia Federal e na Procuradoria Geral da República. Em entrevista à Folha Jardim rebateu afirmações de que teria entrado para dificultar o caminho da Lava-Jato.

