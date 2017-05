O TSE reservará quatro sessões – duas ordinárias e duas extraordinárias – para a análise do caso, que investiga se a chapa de Dilma e Temer cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014. O julgamento pode levar à cassação de Temer e à convocação de eleições indiretas.

URGENTE: Julgamento que pode cassar a chapa Dilma-Temer será retomado no dia 6 de junho https://t.co/SeAtNjw8Ts pic.twitter.com/faydF8HS3M — Estadão (@Estadao) May 16, 2017

Por votos a favor da previdência Temer renegocia dívidas

O presidente Michel Temer editou uma Medida Provisória de renegociação de dívidas de municípios com a Previdência. Assinado nesta terça-feira na Marcha dos Prefeitos, o texto prevê parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. Além disso, permite a redução de 25% de encargos e multas e o abatimento de 80% dos juros.

Temer edita MP que renegocia dívida previdenciária de municípios em até 200 meses. https://t.co/Hsf9bQMp5w pic.twitter.com/l34PZ5uNQU — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) May 16, 2017

Após rumores Meirelles desmente mudança no IR

“Isto não está em discussão no momento. Foram, de fato, ideias ventiladas. No momento, não há um plano concreto de se fazer nada nesse sentido”, disse o ministro, após evento em Nova Lima, no interior de Minas Gerais.

Uma elevação no limite de isenção, declarou ministro, “é coisa que seria positiva para pessoas que estão naquela faixa de renda”. Por outro lado, ele ponderou, será necessário avaliar qual será custo de uma medida como essa para a economia e para a sociedade.

Mudança na isenção do IR não está em discussão, diz Meirelles https://t.co/3kRhiQsRSc — VEJA (@VEJA) May 16, 2017