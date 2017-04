Agenda: TSE inicia julgamento da chapa Dilma-Temer

O Tribunal Superior Eleitoral inicia o julgamento do processo que pode levar à cassação da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer.

Os principais temas desta terça-feira são os seguintes:

1. O presidente Michel Temer e a primeira-dama, Marcela Temer, participam, juntamente com o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Silvia, da Suécia, do Fórum Global da Criança, em São Paulo.

2. Michel Temer participa do 4TH Bradesco’s Brazil Investment Forum, em São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, entre outros, também participam do evento.

3. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

4. A Câmara tenta votar projeto de lei que institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal.

5. O relator da Reforma Política na Câmara, Vicente Cândido (PT-SP), apresenta seu parecer na Comissão Especial.

6. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute projeto sobre abuso de autoridade com o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, com o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, entre outros.

7. A Comissão Especial sobre a Reforma Trabalhista ( PL 6787/16 ) na Câmara realiza audiência pública com a presidente da Federação Nacional das Empregadas Domésticas (Fenatrad), Luiza Batista Pereira, o professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas Márcio Pochman, entre outros.

8. A Comissão Mista sobre a MP 752/16, que trata da prorrogação e relicitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário, discute o relatório do deputado Sergio Souza (PMDB-PR).

9. A Comissão de Infraestrutura do Senado analisa a indicação de Marcelo Vinaud Prado para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

10. O IBGE divulga o resultado da produção industrial em fevereiro.

11. A Confederação Nacional da Indústria divulga pesquisa Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec)