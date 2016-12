Agenda Política Brasileira: Temer visita obras do São Francisco

Michel Temer viaja para Pernambuco e Ceará para visitar obras da transposição do Rio São Francisco e assinatura de renegociação de dívidas de agricultores. Veja os principais eventos desta sexta (9):

1. Direção Nacional da Força Sindical apresenta o calendário de manifestações contra a reforma da Previdência que será realizado em todo o País.

2. O Presidente do BC, Ilan Goldfajn, reúne-se com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, em São Paulo. À tarde, ele tem almoço com os conselheiros do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). Depois, Goldfajn vai para o Rio de Janeiro, onde tem reunião com representante da Ventor Investimentos.

3. O IBGE divulga IPCA de novembro.

4. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga Indicador de Custos Industriais referentes ao 3º trimestre.