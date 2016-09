Clipping: Teori afirma que Lula tenta ‘embaraçar apurações’

O ministro Teori Zavascki relator dos processos relacionados à Operação Lava Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que os inquéritos abertos para investigar o petista sejam retirados do Juiz Moro. Segundo Teori, o recurso “constitui mais uma das diversas tentativas da defesa de embaraçar as apurações”. Os advogados da defesa argumentam que há investigações idênticas correndo no STF e, por isso, deveriam ficar a cargo, exclusivamente, da instância superior. (Folha)

Cunha pede e STF nega suspensão do processo de cassação

Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido apresentado pelo deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pela suspensão do processo de cassação contra ele na Câmara. A defesa de Cunha já fala em “linchamento” de seu cliente. O ministro Marco Aurélio foi o único voto a favor da suspensão, pois considerou que o processo contra Cunha pressupõe que o peemedebista esteja no exercício do mandato. Os demais ministros preferiram manter a decisão já tomada pelo legislativo. (Estadão)

Maia diz que envio de reforma agora é ‘inócuo’