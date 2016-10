O Tesouro Nacional divulga o resultado das contas do Governo Central de setembro. Veja os principais eventos desta quinta-feira (27):

1. A Receita Federal divulga, às 10h30, o resultado da arrecadação de tributos federais de setembro.

2. O IBGE divulga o resultado da PNAD Contínua, com a taxa de desemprego no trimestre encerrado em setembro.

4. FGV divulga Sondagem de Comércio de outubro.

5. O Governo de São Paulo lança edital de concessão de 574 km de rodovia, com o qual se espera arrecadar R$ 1,5 bilhão.

6. Grupo Muda PT, que reúne as cinco maiores correntes de esquerda do partido, se reúne em Porto Alegre com o objetivo de evitar o adiamento para 2017 da renovação da direção da legenda.

7. PT faz ato em São Bernardo do Campo em apoio ao ex-presidente Lula.