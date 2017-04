Reforma Trabalhista, da Previdência e fim do foro privilegiado

Câmara tenta, mais uma vez, votar a urgência para a Reforma Trabalhista. Na tarde de terça-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu ter encerrado precocemente a primeira votação do requerimento de urgência sem que todos os deputados da base aliada, presentes na casa votassem.

Outros eventos dessa quarta-feira são:

1. O presidente Michel Temer participa de condecoração a Sergio Moro, com a Ordem do Mérito Militar, a mais importante do Exército.

2. O relator da Reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), apresenta seu parecer na Comissão Especial da Câmara que discute o tema.

3. A Câmara continua votação do projeto de lei que institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados.

4. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concede entrevista coletiva em Washington às 17h.

5. O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) apresenta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) seu relatório à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue o foro privilegiado para autoridades brasileiras.

6. O senador Roberto Requião (PMDB-PR) apresenta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) novo parecer ao projeto que aumenta as penas para o crime de abuso de autoridade.

7. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o Índice Nacional de Expectativas do Consumidor (Inec) de abril.

8. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulga a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de abril

9. FGV divulga IGP-M de abril.

10. O FMI divulga relatórios “Monitor Fiscal” e “Relatório de Estabilidade Financeira Global”