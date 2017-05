Luciana Lóssio, encerra hoje seu mandato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O presidente Michel Temer já indicou o jurista Tarcísio Vieira de Carvalho para substituí-la, no entanto, a posse ainda não tem data oficial. É a segunda mudança na composição da corte que julga a ação de cassação da chapa Dilma-Temer, Henrique Neves foi substituído por Admar Gonzaga Neto. O julgamento será retomado possivelmente em maio.

Outros eventos desta sexta-feira são:

1. O ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque, indicado pelo PT, será ouvido pelo juiz Sérgio Moro no âmbito da Lava-Jato.

2. O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, faz, apresentação sobre os resultados do Inovar-Auto e os planos para a sua nova fase durante evento da Ford.

3. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, viaja ao Japão onde participa entre os dias 7 e 9 da Reunião Bimestral de Presidentes de Bancos Centrais do Banco de Compensações Internacionais (BIS) e de encontros com investidores institucionais.

4. A Anfavea divulga o desempenho da indústria automobilística em abril

5. O IBGE divulga levantamento Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo – Brasil referente a 2015