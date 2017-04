TSE: depoimento de João Santana e Mônica Moura

Depoimento do marqueteiro João Santana, da empresária Mônica Moura e do funcionário do casal, André Santana, ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a chapa Dilma-Temer.

Os principais eventos desta segunda-feira são os seguintes:

1. O presidente Michel Temer se reúne com chefe do governo da Espanha, o premiê Mariano Rajoy.

2. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, lança o Painel de Preços do governo federal.

3. O ex-presidente Lula participa, em Brasília, do evento Estratégias para a Economia Brasileira – Desenvolvimento, Soberania e Inclusão, promovido pela Fundação Perseu Abramo.

4. O Comitê de Cooperação Empresarial da Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com a Firjan, promove o seminário O Fim da Recessão . Participam o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, e o diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, Carlos Langoni.

5. O Tesouro Nacional divulga o resultado da Dívida Pública Federal de março.

6. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa de videoconferência de abertura da Missão Anual da agência Fitch Ratings.

7. A Confederação Nacional da Indústria divulga o Índice de confiança do empresário industrial de abril.