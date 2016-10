Personagem da semana: Ulysses Guimarães – O Senhor Democracia

O Doutor Ulysses Guimarães, como era conhecido o ex-deputado federal, faria 100 anos neste 6 de outubro de 2016. Faleceu em um acidente de helicóptero deixando um legado político que até hoje ecoa nas paredes do Congresso Nacional.

Exemplo do que deve ser um homem público, recebeu em sua trajetória títulos emblemáticos. Foi o Senhor Diretas, como principal opositor da ditadura e protagonista da redemocratização do país. O ex-deputado foi também referenciado, pela imprensa da época, como “tetra presidente”, quando acumulou os cargos de presidente da Assembleia Nacional Constituinte, da Câmara, do PMDB e vice-presidente da República. Hoje é conhecido como pai da Constituição Federal de 1988, a constituição cidadã.

Veja uma coletânea das homenagens que circularam nas redes pelo centenário de seu nascimento.

Homenagem na Câmara

O Globo

O jornal O Globo fez uma serie de cinco artigos sobre o ex-deputado, falando do seu legado e importância na história brasileira.

Ulysses Guimarães 100 anos:

O Brasil da palavra

O senhor democracia

O condutor da travessia

Os embates do esgrimista

O segredo da felicidade

Acervo Folha de São Paulo

Um artigo em homenagem aos 100 anos do ex-deputado com fotos e links para diversas notícias que marcaram a trajetória de Ulysses na vida pública.

GloboNews – Arquivo N

A GloboNews exibiu um especial sobre a vida de Ulysses Guimarães e a sua relevância na redemocratização do Brasil, com imagens de arquivo e depoimentos de pessoas que conviveram com ele, cientistas políticos e familiares.

Ulysses no Roda Viva

Em um registro histórico, Doutor Ulysses foi entrevistado no programa Roda Viva, de 17 de novembro de 1986, exibido pela TV Cultura de São Paulo. Na ocasião ele era candidato a reeleição como Deputado Federal e já era cotado como futuro presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Os temas discutidos mostram claramente as diferenças de opinião entre o então deputado Ulysses Guimarães e o governo de José Sarney. Mesmo assim é possível observar em suas respostas um tom de pacificação e chamada pela unidade para o desenvolvimento nacional.