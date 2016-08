Válvula de escape para a PEC dos Gastos

É grande a pressão no Congresso para que a educação e, em especial, a saúde não sejam atingidas muito fortemente pela Proposta de Emenda à Constituição que limita os gastos públicos (PEC dos Gastos). A resistência vem de parlamentares médicos, da bancada da saúde, da base aliada e da oposição (PT, PCdoB, Rede e PSOL).

A PEC está em discussão na Comissão Especial da Câmara e é parte fundamental do ajuste fiscal. O relator é o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), aliado do presidente em exercício, Michel Temer, e ex-presidente da bancada da saúde. Assim, o parlamentar tem trânsito e legitimidade suficientes para conduzir as negociações no Congresso.

Diante da pressão, uma alternativa já está sendo avaliada: permitir que uma lei complementar possa, no futuro, criar exceções para o limite de gastos nessas duas áreas.

Se for essa a solução, não serão poucos os projetos a serem apresentados após a promulgação da emenda com o objetivo de atenuar o texto. Será mais um conjunto de propostas a integrar a pauta-bomba no Congresso.

Perondi deve apresentar seu parecer em setembro, e a votação em primeiro turno na Câmara está prevista para ocorrer na terceira semana de outubro. A expectativa é que a matéria chegue ao Senado na primeira quinzena de novembro.