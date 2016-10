Estreia do novo formato da Voz do Brasil com fala do presidente Michel Temer (gravada) e fala do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (ao vivo). Veja os principais eventos desta segunda (31):

1. Michel Temer participa da recepção a chefes de delegação da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, no Itamaraty. Temer também terá reunião com Antônio Guterres, eleito Secretário-Geral da ONU.

2. O secretário-geral do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, participa do Fórum Brasileiro Especial de Infraestrutura, em São Paulo.

4. Último dia para adesão ao programa de repatriação de recursos no exterior.

5. O Banco Central divulga o resultado do setor público consolidado de setembro.