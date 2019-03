A partir do dia 1º abril, o novo piso salarial regional no estado de São Paulo passa a ser de R$ 1.163,55. O valor supera o do salário mínimo nacional – R$ 998 – em 15%. A proposta que elevou o salário mínimo do estado tramitou em regime de urgência na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e foi aprovada no dia 12 deste mês. O aumento no piso paulista foi de 4,97%.

