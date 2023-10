Aprenda alterar a senha do Hotmail no iPhone

Quer alterar a senha do Hotmail no iPhone? Então, não tem segredo: a própria ferramenta facilita essa mudança e permite que os usuários consigam fazê-la de maneira muito rápida.

Para isso você vai precisar seguir algumas etapas bem básicas, através de um passo a passo. Ao final, você vai poder alterar a sua senha do Hotmail para garantir mais segurança na sua conta.

Então, para te ajudar e não ficar nenhuma dúvida quanto ao processo, abaixo explicamos como você pode fazer esta alteração usando o seu iPhone. Veja!

Passos para alterar a senha do Hotmail pelo iPhone

O procedimento é um dos mais simples e deve ser feito pelo usuário de tempos em tempos. Isso porque, mudar a senha é uma forma de garantir que a sua conta esteja segura.

Afinal, sabemos que os ataques cibernéticos e o vazamento de informações têm se tornado constante. Assim, mudar a sua senha é uma forma de proteger seu e-mail.

E para fazer alterar sua senha do Hotmail pelo iPhone você precisa somente seguir cada uma das etapas abaixo. Acompanhe:

Entre no site do Hotmail normalmente;

Clique em “entrar”;

Informe seu e-mail e clique em “avançar”;

Depois informe a sua senha atual do Hotmail e clique em “entrar”;

Dentro da sua conta de e-mail, vá para a opção “segurança”;

Depois selecione “segurança de senha”;

Clique em alterar a senha;

Informe a sua senha antiga e em seguida a sua senha atual;

Clique em “salvar”.

Portanto, com esse passo a passo, você vai ser capaz de alterar a senha do Hotmail no iPhone e, a partir de agora, quando for entrar na sua conta de email, use a nova senha que foi criada.

Esqueci a senha, e agora?

Se você quer alterar a senha, mas percebeu que esqueceu a senha antiga, o procedimento a ser feito agora é outro. Neste cenário, você deve:

Entrar no site do Hotmail;

Clique em “entrar”;

Informe seu e-mail e clique em “avançar”;

Então, clique em “esqueceu a senha”;

Será solicitado que você informe um método de recuperação. É possível recuperar por e-mail alternativo ou por telefone;

A depender da sua escolha, será enviado um código para o e-mail ou por SMS, então digite este código no campo solicitado;

Por fim, será solicitado que você crie uma nova senha.

Agora é importante que você não esqueça mais essa senha, pois fazer várias alterações de senha pode acabar causando uma certa suspeita na sua conta.

Então, diante deste tutorial, você deve ter percebido que alterar a senha do Hotmail pelo iPhone é rápido e simples. Pois, seguir cada um dos passos, você vai conseguir manter a sua conta segura, com uma senha atualizada e evitando acessos indesejados.