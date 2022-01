Como baixar o WhatsApp GB atualizado

No tutorial de hoje você vai aprender como baixar o WhatsApp GB com a versão atualizada para Android e assim fazer a instalação de uma versão completa com mais recursos e funcionalidade extras.

Lembre-se que a versão atualizada do WhatsApp GB traz inúmeros benefícios como correção de bugs, introdução de novos recursos de segurança, anti-ban e muitos outros. Portanto, você precisa baixar a versão mais recente.

O primeiro passo é fazer o download através do site oficial, para isso acesse esta página e comece a baixar WhatsApp GB atualizado para seu dispositivo Android.

Tutorial para baixar WhatsApp GB e instalar corretamente

Preparando o celular para receber o aplicativo

Antes de mais nada, devemos nos atentar aos requisitos para fazer o download do app, em primeiro lugar, deve ser habilitada nas configurações do smartphone a opção “fontes desconhecidas” para que o arquivo APK seja reconhecido pelo seu dispositivo e assim possa instalar o WhatsApp GB sem problemas. Para fazer isso, basta acessar as definições do celular, e posteriormente habilitar a opção que permite a instalação de aplicativos de terceiros no dispositivo.

Outra medida a ser tomada é o backup de informações da sua conta no aplicativo original, dessa maneira, quando a instalação da versão melhorada do mesmo estiver concluída, você poderá acessar todos os históricos de conversas iniciados anteriormente.

Fazendo o backup para iniciar a instalação

Para iniciar o backup, acesse as configurações do aplicativo, entre no menu conversas e posteriormente na opção backup de conversas, onde há a opção de fazer um backup local ou aloca-lo na nuvem.

No caso de um backup local, ele ficará localizado na pasta do próprio aplicativo, alocado em uma pasta de “backups”, criada justamente para guardar os arquivos relacionados a esse tipo de operação.

Porém, caso prefira efetuar o backup na nuvem, sem problemas! Basta verificar se a conta que está vinculada ao processo pode ser acessada por você, além disso, veja também se o backup está definido para iniciar apenas por rede Wi-fi. É melhor deixar essa opção ativada, principalmente porquê conexões por esse tipo de rede são mais estáveis e há menos perigo de o processo ser interrompido por qualquer problema.

Por último, mas não menos importante, você pode definir se deseja que os vídeos contidos nas conversas também sejam embutidos no backup para o WhatsApp GB, caso não queira que isso aconteça, desabilite a opção e prossiga para os próximos procedimentos envolvendo o manuseio dos arquivos.

Instalando o WhatsApp GB

Agora que você já aprendeu como baixar WhatsApp GB para seu aparelho, fez a preparação para iniciar a instalação ativando a opção “fontes desconhecidas” e criou um backup é hora de realizar a instalação.

Neste caso abra a pasta download do seu aparelho e clique no arquivo baixado, em seguida será criado sua conta, preencha suas informações corretamente como nome, data de nascimento, etc.

Após criar sua conta, o WhatsApp GB já está pronto para uso com todas as funções, aproveite.