O presidente Jair Bolsonaro faz na quinta-feira (11), no Palácio do Planalto, um balanço dos 100 dias de seu governo. No evento, novas medidas podem ser anunciadas, como o pagamento do 13º salário a beneficiários do programa Bolsa-Família.

O governo anunciou para quinta-feira a revogação de 250 decretos nas áreas de defesa, agricultura, infraestrutura, educação, justiça e segurança.

Desde que assumiu a Presidência, Bolsonaro fez três viagens ao exterior (Estados Unidos, Chile e Israel), enviou ao Congresso Nacional a Reforma da Previdência e o pacote de lei anticrime e assinou nove medidas provisórias. Nesse período, um ministro foi trocado, após desentendimentos com o presidente: Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência, foi substituído pelo general Floriano Peixoto.