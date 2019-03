BC mantém juros básicos no menor nível da história

O Banco Central (BC) não alterou os juros básicos da economia, pela oitava vez seguida. O Comitê de Política Monetária (Copom), decidiu nessa quarta-feira (20), manter a taxa Selic em 6,5% ao ano, na primeira reunião do órgão sob o comando do novo presidente do BC, Roberto Campos Neto.

De acordo com o BC, a Selic continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018.