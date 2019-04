Bolsonaro diz que não haverá horário de verão este ano

Nesta sexta-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não irá adotar o horário de verão este ano. Segundo ele, a decisão foi baseada em um parecer do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que aponta pouca efetividade na economia energética.

“Ele (ministro) trouxe um parecer 100% favorável ao fim do horário de verão. No parecer dele, [o horário de verão] não causa economia [de energia] para nós e mexe no teu relógio biológico, então atrapalha a economia, em parte. E só temos o que ganhar, no meu entender, mantendo o horário como está”, disse Bolsonaro, após participar da inauguração do espaço de atendimento da Ouvidoria da Presidência da República.