Bolsonaro recebe presidentes de partidos

O presidente Jair Bolsonaro se reúne, esta semana, com os presidentes do: PSL, Luciano Bivar; Solidariedade, Paulinho da Força; PR, Antonio Carlos Rodrigues; PROS, Eurípedes Júnior; Podemos, Renata Abreu; e Avante, Luis Tibé.

As reuniões fazem parte do esforço do governo de melhorar a relação com o Congresso Nacional e garantir apoio à Reforma da Previdência. Na semana passada, Bolsonaro encontrou-se com representantes de PSDB, DEM, PSD, PP, PRB e MDB. Juntas, essas siglas somam 196 deputados e 43 senadores.

Os encontros foram positivos. Mas os participantes foram cautelosos nas conversas e disseram que não podem garantir que suas respectivas legendas fechem questão a favor da Previdência.