Brasil-Cazaquistão: acordo de exportação de gado vivo

Na última sexta-feira (22), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) firmou Certificado Zoossanitário com o Cazaquistão para que o Brasil exporte gado vivo ao país. Assinaram o documento o secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, José Guilherme Leal, e a vice-ministra de Agricultura do Cazaquistão, Gulmira Isayeva.

De acordo com Leal, o acordo representa mais uma abertura de mercado para a exportação de gado brasileiro e trata de um reconhecimento do alto padrão genético do Brasil.

A reunião entre Leal e Isaveva, realizada na Secretaria de Defesa Agropecuária, contou também com a participação de representantes da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais. Na ocasião, o governo brasileiro aproveitou ainda para negociar com a comitiva da República do Cazaquistão os requisitos zoossanitários previstos para a exportação de bovinos vivos.

Isaveva destacou que, para o Cazaquistão, é muito importante desenvolver a cooperação com o Brasil na área agropecuária e a assinatura abre caminho para cooperação no comércio entre as duas nações.