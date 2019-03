Brasil e EUA negociam retomada de exportação de carne in natura

Nessa segunda-feira (18), a ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que acompanha o presidente Jair Bolsonaro em viagem oficial aos Estados Unidos, falou sobre aproximação entre os países e em especial em sobre o retorno das exportações de carne brasileira in natura desossada para o país.

Recentemente a ministra explicou que o Brasil já cumpriu todas as exigências feitas pelos americanos em relação à qualidade do produto brasileiro e agora está pronto para dar início às exportações ou mesmo para receber uma missão americana no país que ateste o cumprimento das exigências. Após o encontro de segunda feira, Tereza Cristina afirmou que isso significa uma reaproximação com a Secretaria de Agricultura americana, e que assim como a carne, outros temas importantes para os países evoluirão de maneira normal.