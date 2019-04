CMN aprova distribuição de recursos do Funcafé para 2019

Em reunião ordinária nesta quinta-feira (25), o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a distribuição dos recursos consignados no Orçamento Geral da União (OGU) para as linhas de crédito no âmbito do Funcafé, para o exercício 2019, da seguinte forma:

1) operações de Custeio (MCR 9-2): até R$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais);

2) operações de Estocagem (MCR 9-3): até R$1.962.000.000,00 (um bilhão e novecentos e sessenta e dois milhões de reais);

3) Financiamento para Aquisição de Café – FAC (MCR 9-4): até R$1.149.000.000,00 (um bilhão e cento e quarenta nove milhões de reais);

4) Financiamento para Recuperação de Cafezais Danificados (MCR 9- 7): até R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);

5) Financiamento de Capital de Giro para Cooperativas de Produção e para Indústria de Café Solúvel e de Torrefação de Café (MCR 9-6): até R$650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais).

Em relação ao ano passado, a medida amplia o volume de recursos para operações de custeio em 18,2%; de estocagem em 5,4%; e de aquisição de café pela indústria em 8,1%.