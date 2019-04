De acordo com dados divulgados hoje (11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção de grãos no país cresceu 3,4% em relação à safra passada, o que representa aumento de 7,7 milhões de toneladas. No período 2018/2019, a produção de grãos no país deve alcançar 235,3 milhões de toneladas.

Relacionado