Entrevista com o deputado Mauro Filho (PDT-CE)

Na Comissão de Constituição e Justiça, o PDT foi contra a Reforma da Previdência. Na Comissão Especial trabalhará para aperfeiçoar a proposta? Nós sabemos da importância da reforma. O candidato Ciro [Gomes, do PDT] foi o único que apresentou uma proposta de Reforma da Previdência com vários pilares [na campanha à Presidência em 2018]. Um pilar social, um pilar de repartição e um pilar capitalização de contas individuais, com as duas contribuições: a do trabalhador e a patronal. Nós estamos com uma postura contra essa reforma apresentada pelo presidente Bolsonaro. Do trilhão que ele está economizando, R$ 850 bilhões são do trabalhador que ganha até R$ 5.800 [teto do Regime Geral]. Nós apresentaremos um substitutivo sobre essas questões. A parte mais rica da população brasileira, que ganha acima de R$ 5.800, não está sendo chamada a contribuir. Como é o modelo de capitalização defendido pelo PDT? O governo quer fazer um sistema de capitalização puro. Salvo um novo conceito de Previdência, que a imprensa não debate, que é a capitalização nocional, que é o sistema sueco, polonês e italiano, de contribuição definida. Tem uma característica de ser repartição, no sentido de que o que eu contribuo vai ser para pagar os aposentados de ontem e de hoje. O modelo precisa estar constituído na Carta Magna. Além do mais, nós temos de ter duas contribuições, a patronal e a do trabalhador. O ministro Paulo Guedes [da Economia] quer só a do trabalhador. Inclusive no nosso modelo nós admitimos a redução da carga de 20% para 11% para o trabalhador e a empresa. Portanto, é uma redução de 50% da folha. É a maior redução de carga do mundo. Quando a reforma deve ser concluída na Câmara? Acho que pode ficar para agosto. Agora, como tem gente defendendo que as audiências públicas não sejam só aqui [em Brasília], que sejam feitas também pelo menos uma em cada região, isso obviamente prolonga o tempo para a aprovação.