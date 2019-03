De acordo com o Monitor do PIB, da Fundação Getulio Vargas (FGV), o Produto Interno Bruto cresceu 0,3% de dezembro de 2018 para janeiro deste ano. Na comparação com janeiro de 2018, a alta chegou a 1,1%. Também houve crescimentos de 0,2% no trimestre encerrado em janeiro, na comparação com o trimestre encerrado em outubro do ano passado, de 0,7% na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2018. No acumulado de 12 meses, a alta é de 1%.

