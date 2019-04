De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgada, nesta sexta-feira (12), pelo IBGE, após crescer 0,8% em dezembro do ano passado, o setor de serviços caiu pela segunda vez consecutiva em fevereiro na comparação com janeiro.

O resultado negativo de 0,4% eliminou o ganho obtido pelo setor no final de 2018, já que os dois primeiros meses deste ano acumulam perda de 0,9%. Com isso, o setor segue oscilando em um patamar cerca de 11% abaixo do pico da série, que foi em 2014.