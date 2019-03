Inflação do aluguel é de 8,05% em 12 meses

De acordo com os dados divulgados nesta terça-feira (19), pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o Índice Geral de Preços–Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel, registrou inflação de 1,06% na segunda prévia do mês de março. Resultado acima da inflação verificada na segunda prévia de fevereiro, que registrou 0,55%.

A pesquisa também aponta, que a alta da taxa foi puxada pelos preços no atacado e no varejo. A inflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, subiu de 0,73% em fevereiro para 1,41% e m março.