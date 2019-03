MAPA: Mercado de biodefensivos cresce mais de 70% no Brasil em um ano

De acordo com dados apresentados nesta quinta-feira (21) pela Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico (ABCBio), a produção de produtos biológicos para controle de pragas e doenças agrícolas cresceu mais de 70% no último ano no Brasil, movimentando R$ 464,5 milhões ante R$ 262,4 milhões em 2017. O resultado brasileiro é considerado o mais expressivo da história do setor e supera o percentual apresentado pelo mercado internacional. considerando apenas as empresas associadas que representam 70% do mercado nacional.

Relacionado