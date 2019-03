Ministério da Saúde antecipa campanha da gripe no Amazonas

Nessa quarta-feira (21), teve o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, no Amazonas, com antecipação de 21 dias em relação aos demais estados do país.

Essa decisão se deu em função da ocorrência de casos e óbitos por influenza, desde fevereiro deste ano, no estado. Em todo ano de 2018 foram registrados 17 casos e 3 óbitos por influenza no Amazonas, sendo 1 caso e 1 óbito por influenza A (H1N1). Em 2019, até o momento, já foram notificados 666 casos suspeitos, sendo confirmados 107 para H1N1. Destes, 28 mortes foram confirmadas pela doença.