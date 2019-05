Para manter o apoio do eleitorado conservador

Os embates da semana passada entre o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ), e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB-RS), provocaram questionamentos sobre o que levaria o presidente a “tolerar” as trocas de farpas públicas entre vários grupos que respaldam seu governo.

As recentes divergências entre Carlos e Mourão representam apenas mais um capítulo dos embates recorrentes entre a ala ideológica do governo, que tem no filósofo Olavo de Carvalho seu expoente, e os militares, representados pelo general Mourão.

A tendência é que tais divergências continuem. Mesmo que os ataques por parte de Carlos e Olavo de Carvalho nas redes sociais tragam problemas adicionais para serem gerenciados pelo Palácio do Planalto, o protagonismo que ambos exercem sobre as bases sociais bolsonaristas as mantém mobilizadas. Principalmente nas redes sociais, o que torna difícil para Bolsonaro “frear” atitudes vistas pela política tradicional como “descabidas”.

Manter o eleitorado conservador de prontidão é fundamental para o presidente, principalmente pelas dificuldades que a economia continuará a atravessar para voltar a crescer no curto prazo. Ao lançar mão constantemente de pautas polêmicas, Carlos e Olavo de Carvalho conseguem alimentar o bolsonarismo. E essa mobilização de um terço do eleitorado conservador é crucial para o governo enfrentar a impopular pauta da Reforma da Previdência.

Como um terço do eleitorado oscila entre a direita e a esquerda (de acordo com a conjuntura) e outro um terço segue as forças da esquerda (em qualquer circunstância), contar com uma base fiel é essencial para o Planalto na atual conjuntura política. Ainda que tal estratégia polarize a sociedade e dificulte a construção de consensos.