De acordo com dados do levantamento semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o preço médio do litro da gasolina comercializada em postos de combustível de todo o país fechou esta semana a R$ 4,32.

Essa foi a quarta alta semanal do produto, que acumula um aumento de preço de 3,5% em um mês. Na semana, o litro era vendido a R$ 4,17.