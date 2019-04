Previdência X Orçamento impositivo

Os encontros que o presidente Jair Bolsonaro manteve com os presidentes nacionais de PSL, PODEMOS, NOVO, AVANTE, PSC, PR e SD na semana passada, assim como as conversas tidas com os líderes nacionais de PRB, PSD, PP, PSDB, DEM e MDB, na semana anterior, representaram uma sinalização de engajamento d

Ler mais