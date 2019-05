Principais temas de maio

Os deputados terão dez sessões até por volta do dia 15 de maio para apresentar emendas ao texto. Para se ter uma ideia, foram apresentadas à proposta de Reforma da Previdência do ex-presidente Lula 460 emendas, em 2003. Ao texto do ex-presidente Michel Temer, foram 164, em 2016. Pelo cronograma da Arko Advice, o parecer do relator deverá ser lido apenas na segunda quinzena de junho.

Ao longo de maio, o Congresso terá de analisar 14 medidas provisórias que perderão validade entre 6 de maio e 3 de junho. Há temas importantes, como o que abre o setor aéreo ao capital estrangeiro (MP nº 863/18); o que trata do marco legal do saneamento (MP nº 868/18); e o que reorganiza a estrutura administrativa do Poder Executivo (MP nº 870/19).

No dia 8 de maio, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se reúnem em Brasília com os 27 governadores para discutir os projetos da Reforma do Pacto Federativo. Conforme Alcolumbre, o Senado compilará uma série de projetos para apresentar aos governadores. Entre os temas, estão: a securitização, a cessão onerosa, a redistribuição dos royalties do petróleo, os bônus de assinatura e a compensação aos estados exportadores em decorrência da Lei Kandir.

No dia 14 de maio, o presidente Bolsonaro viaja novamente para os Estados Unidos. Ele receberá o prêmio “Pessoa do Ano” da Câmara Brasileira-Americana de Comércio, sediada em Nova York. Seu vice, Hamilton Mourão, assumirá a Presidência durante sua ausência.

No dia 30 de maio, o IBGE divulga o resultado do PIB do primeiro trimestre do ano. O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central (BC), considerado uma prévia do PIB, registrou queda de 0,73% em fevereiro frente ao mês anterior. O desempenho, medido pela série com ajuste sazonal, veio após uma retração de 0,31% em janeiro (dado revisado de uma queda de 0,41% divulgada anteriormente). De acordo com o relatório Focus do BC, o mercado espera uma alta do PIB em 2019 de 1,71%.

No dia 31 de maio, o PSDB realiza convenção nacional para eleger sua nova executiva. O presidente da sigla, Geraldo Alckmin, deverá ser substituído no comando do partido por um aliado do atual governador de São Paulo, João Doria. Hoje, o nome mais forte para o cargo é o do ex-deputado federal Bruno Araújo. Maior liderança tucana hoje, Doria disse (15/04) que o PSDB encomendou uma pesquisa para avaliar, entre outros assuntos, a possibilidade de mudança no nome do partido.