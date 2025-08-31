Procedimento completo para baixar vídeo do TikTok

Hoje você vai conferir tudo que precisa fazer para baixar vídeo do TikTok de forma bem simples, rápida e sem pagar nada.

É claro que o TikTok disponibiliza uma função de baixar vídeos. No entanto, ele vem com a qualidade baixa e marca d’água. Por isso, você precisa buscar uma fonte externa.

Então, aqui, você vai conferir todo o procedimento para baixar vídeo do TikTok. Acompanhe agora mesmo!

Entenda o procedimento para baixar vídeo do TikTok

Ache o vídeo TikTok

Para começar, não tem segredo, você precisa encontrar o vídeo que deseja baixar. Pode ser um tutorial, uma dancinha, uma receita, um conteúdo de notícia ou qualquer vídeo que você gostou e quer salvar.

Navegue pelo seu feed, pelos vídeos salvos ou até pela busca, até localizar aquele vídeo que você não quer perder. No entanto, é preciso que seja um vídeo de uma conta pública.

Copie o link do vídeo

Com o vídeo aberto, é hora de copiar o link. Para isso, clique no botão de “Compartilhar” (aquele ícone de seta no canto inferior direito da tela).

Depois, selecione a opção “Copiar link”. O link será automaticamente copiado para a área de transferência do seu celular.

Jogue o link no SnapTik para baixar vídeo do TikTok sem marca d’água

Chegou o momento mais importante: você vai jogar esse link diretamente no Snaptik, pois é lá que você vai conseguir baixar vídeo do TikTok sem a necessidade de instalar nada no seu celular ou notebook.

Quando abrir o site, você vai ver um campo onde está escrito algo como “Cole o link do TikTok aqui”. É só clicar nesse campo, colar o link que você copiou e apertar o botão “Download”.

O SnapTik vai processar o vídeo e apresentar algumas opções de download, geralmente com e sem marca d’água.

Baixe o vídeo

Depois que o SnapTik gerar os links, é só escolher a opção desejada — normalmente a mais procurada é a de vídeo “Sem Marca d’água”.

Clique no botão de download e aguarde alguns segundos. O vídeo vai ser baixado no seu dispositivo, ficando disponível na pasta de download.

Pronto! Agora o vídeo é seu e pode ser assistido offline, compartilhado com amigos ou usado da maneira que você quiser.

Vale a pena usar o SnapTik?

A resposta é bem direta: sim, vale muito a pena usar o SnapTik! Ela é uma ferramenta gratuita, não precisa de cadastro, não exige instalação de programas e ainda oferece a opção de baixar vídeo do TikTok sem aquela marca d’água que costuma aparecer nos vídeos baixados diretamente do aplicativo.

Além disso, é rápido, prático, funciona tanto no celular quanto no computador e é extremamente fácil de usar.

Portanto, se você gosta de salvar conteúdos do TikTok, o SnapTik é, sem dúvida, uma das melhores opções disponíveis atualmente.

Agora que você aprendeu como baixar vídeos do TikTok usando o SnapTik, pode começar a montar sua coleção de vídeos favoritos.