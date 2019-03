Reforma da Previdência e Vale são destaques no Congresso

Nesta terça-feira, 19, a Reforma da Previdência e a tragédia de Brumadinho dominam a pauta do Congresso.

No tocante à Brumadinho, estão marcadas três reuniões em comissões, uma na Câmara e duas no Senado. Na Câmara, a Comissão Externa Destinada Acompanhar as Investigações Relacionadas ao Rompimento em Brumadinho (CEXBRUMA) delibera, a partir das 13h, trinta e quatro requerimentos de deputados, entre realizações de indicações de participantes para Audiências Públicas e a liberação, pela VALE, dos laudos exames de sangue dos bombeiros e de todos os agentes envolvidos no resgate das vítimas.

No Senado, a CPI de Brumadinho se reúne às 09h para a apresentação do Plano de Trabalho da CPI pelo Relator, senador Carlos Viana (PSD-MG). Na parte da tarde, a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) realiza Audiência Pública para debater a Política Nacional de Segurança de Barragens; as ações adotadas pelos órgãos fiscalizadores desde o acidente da Barragem do Fundão, em Mariana, até o recente rompimento da Barragem em Brumadinho; e a atuação da VALe em relação à prevenção de acidentes de barragens e à reparação dos danos resultantes nos dois casos citados.

Já a Reforma da Previdência, será discutida na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) por meio de Audiência Pública. A reunião, que terá início às 10h, contará com a presença de representantes da Instituição Fiscal Independente, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e do ex-deputado federal e ex-ministro Ricardo Berzoini.

Havia uma expectativa de que o governo apresentasse a proposta de Previdência dos militares na terça-feira, mas o Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou hoje em entrevista ao Broadcast que a proposta será apresentada nesta quarta-feira, 20.