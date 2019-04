Senador cobra data da avaliação para médicos formados no exterior

O senador Esperidião Amin (PP-SC) cobrou , nesta quarta-feira (17), a definição da data do Revalida, exame exigido para que formados em medicina em outros países possam exercer a profissão no Brasil. Segundo ele, essa definição também é importante para muitos profissionais, estrangeiros e brasileiros, que atuam no Programa Mais Médicos. “Este apelo faço em nome de todos aqueles que querem o caminho do certo, porque ninguém está pedindo o favor do acobertamento, pedimos o direito de um profissional ser examinado para saber, pelo exame que o governo estabelece, se pode ou não exercer a sua profissão no território brasileiro”, disse.

