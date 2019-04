Telmário Mota cobra medidas para beneficiar a população de Roraima

Nesta quarta-feira (17), em pronunciamento no Plenário, o senador Telmário Mota (Pros-RR) cobrou do Presidente da Republica, Jair Bolsonaro medidas para beneficiar a população de Roraima, pedindo que sejam feitos esforços para a reabertura da fronteira do Brasil com a Venezuela.

De acordo com o Senado, ele, inclusive, tratou dessa questão com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, durante visita ao país vizinho, nesta semana, com senadores da Subcomissão Temporária sobre a Venezuela, que funciona no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE).