Agenda política de 11 de Dezembro

1. O presidente Michel Temer se reúne, às 9h, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e Grace Maria Mendonça, advogada-geral da União – AGU. Às 10h30, ele recebe Paulo Cesar de Souza e Silva, presidente da Embraer.

Veja outros destaques da agenda do dia

2. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, em Brasília, audiência pública para discutir a judicialização da saúde.

3. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco (PMDB-RJ), participa de Fórum sobre Reforma da Previdência organizado pelo jornal O Estado de S. Paulo. Veja link ao vivo:

4. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa de evento em São Paulo que também contará com a presença do ministro da Justiça, Torquato Jardim, e do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

5. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Barbosa, participa de jantar com jornalistas.