O presidente Michel Temer se reúne, às 8h15, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), líderes partidários e com o relator da Reforma da Previdência, Arthur Maia, para discutir ajustes no texto. Segundo entrevista coletiva concedida pelo relator no dia de ontem o prazo máximo para a matéria ser votada em dois turnos no plenário da Câmara é 15 de dezembro, contando com a celeridade do Senado para que a reforma seja aprovada ainda em 2017.

Destaques da agenda do dia

Às 15h, Temer lança o Programa Avançar, que prever investimentos de R$ 100 bilhões em 7.500 obras que estão paralisadas em todo o país. A Câmara tenta votar os demais projetos do pacote de segurança: criação de cadastro nacional de desaparecidos, fim do ‘saidão’ de presos, criminalizar o uso de uma pessoa como escudo humano e estupro coletivo. O prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), faz palestra para 300 convidados da Ação Empresarial em Manaus. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara realiza audiência pública para debater as medidas decorrentes do painel da Organização Mundial do Comércio (OMC) relativo às disputas nº 472 e nº 479, que condenaram políticas industriais e tecnológicas brasileiras. Foram convidados, entre outros, o subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Márcio Cozendey, e o secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Thiago Camargo Lopes. Reunião do conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O IBGE divulga o primeiro prognóstico para a Produção Agrícola de 2018. O IBGE divulga o resultado das Contas Nacionais de 2015, com informações sobre a geração, a distribuição e o uso da renda no País.