Clipping: Cunha vira réu por esquema na Caixa

O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal, em Brasília, aceitou nesta quarta-feira, 26, denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), o operador do mercado financeiro Lúcio Funaro e mais duas pessoas por esquema de desvio de recursos na Caixa. Os envolvidos agora passam à condição de réus e responderão a ação penal por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, prevaricação e violação de sigilo funcional. (Estadão)

Por 7 votos a 4, Supremo rejeita desaposentação

Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta quarta-feira (26) a possibilidade de uma pessoa aposentada que continua a trabalhar receber pensões maiores com base nas novas contribuições à previdência pública, a chamada “desaposentação”.

Como tem repercussão geral, a decisão deverá ser seguida para todos os processos na Justiça que tratam do assunto. (G1)

Renan articula contra aposentadoria compulsória para juízes

Essa PEC, que tramita no Congresso Nacional há 13 anos já passou pelo Senado em 2013 e precisa ser confirmada pela Câmara dos Deputados. Renan afirmou que já conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que a proposta seja votada em definitivo até o fim deste ano. “Muito mais urgente que as dez medidas do Ministério Público é aprovar a PEC, já aprovada no Senado, que acaba com a aposentadoria como prêmio, por crime de improbidade, de membros do MP e do Judiciário. Essa agenda precisa ser priorizada nesses últimos dias que temos no ano legislativo”, defendeu. (Valor Econômico)