Claudio Lamachia, presidente da OAB protocola no Congresso o pedido de Impeachment de Michel Temer. Segundo o relatório Temer teria falhado ao não reportar às autoridades competentes os crimes admitidos por Joesley Batista e faltado com o decoro ao se encontrar com o empresário sem registro de agenda além de prometer agir em favor de interesses particulares.

Na denúncia pedem que se imponha ‘ao denunciado a pena de perda do mandato, bem como inabilitação para exercer cargo público pelo prazo de oito anos’. O presidente da Câmara Rodrigo Maia disse que não vai tomar nenhuma atitude que traga mais instabilidade ao país e que todos os pedidos tem que ser analisados.

Ainda sobre a delação da JBS, o deputado afastado Rocha Loures depositou em conta judicial os 35 mil reais que faltavam na ‘mala da propina’. Na última segunda-feira, ele entregou à Polícia Federal (PF) uma mala com apenas R$ 465 mil.

Lava-Jato

O relator da Lava-Jato, Edson Fachin e a presidente do STF, Carmén Lúcia, aceitaram os pedidos da defesa de alguns investigados para redistribuição de inquéritos que foram abertos a partir das delações da Odebrecht. Investigações que não tem relação com desvios na Petrobras, foco da Lava-Jato, serão sorteados entre outros ministros do Supremo.

Reforma Política

A gravidade da crise levou os deputados que estão elaborando a proposta de reforma política a incluírem, no lugar da “lista preordenada” o “distritão”. Por este modelo, os candidatos mais votados são os eleitos, não havendo os chamados “puxadores de voto”. No “distritão”, a disputa fica mais individualizada, já que todos os candidatos, inclusive deputados e vereadores, são eleitos pela quantidade de votos recebidos.

Com informações da Globo News, O Globo, Folha e Estadão.