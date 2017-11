Foi publicada no Diário Resolução do Conselho de Parcerias de Investimentos que aprovando a transferência do controle acionário detido pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras na Companhia Boa Vista Energia S.A., na Companhia Energética de Alagoas, na Companhia Energética do Piauí, na Centrais Elétricas de Rondônia S.A., na Companhia de Eletricidade do Acre S.A. e na Amazonas Distribuidora de Energia S.A., de forma associada à outorga da concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica nas condições que determina.

Pela Resolução da Eletrobrás, serão alienadas:

Eletroacre: o número de ações ordinárias e preferenciais de titularidade da Eletrobras que representem, no mínimo, 96,71%, menos 1 (uma) ação ordinária, do capital social da Eletroacre na data da liquidação do leilão, pelo valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

II – Ceron: o número de ações ordinárias de titularidade da Eletrobras que representem 100%, menos 1 (uma) ação ordinária, do capital social da Ceron, na data da liquidação do leilão, pelo valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

III – Cepisa: o número de ações ordinárias e ações preferenciais de titularidade da Eletrobras que representem 100%, menos 1 (uma) ação ordinária, do capital social da Cepisa, na data da liquidação do leilão, pelo valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

IV – Ceal: o número de ações ordinárias e ações preferenciais de titularidade da Eletrobras que representem 100%, menos 1 (uma) ação ordinária, do capital social da Ceal, na data da liquidação do leilão, pelo valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

V – Boa Vista: o número de ações ordinárias de titularidade da Eletrobras que representem 100%, menos 1 (uma) ação ordinária, do capital social da Boa Vista, na data da liquidação do leilão, pelo valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e

VI – Amazonas Distribuidora: o número de ações ordinárias e ações preferenciais de titularidade da Eletrobras que representem 100%, menos 1 (uma) ação ordinária, do capital social da Amazonas Distribuidora, na data da liquidação do leilão, pelo valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Veja íntegra da Resolução sobre privatização da Eletrobras.