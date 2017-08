Comissão Especial vota destaques da Reforma Política

Comissão Especial da Reforma Política na Câmara continua votação do parecer do relator, deputado Vicente Cândido (PT-SP).

Veja outros destaques da agenda política de hoje:

1. O presidente Michel Temer se reúne (11h30) com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) Henrique Meirelles (Fazenda), Dyogo Oliveira (Planejamento) e Moreira Franco (Secretaria-Geral), Eunício Oliveira (presidente do Senado), Rodrigo Maia (presidente da Câmara), e outros parlamentares para discutir Orçamento de 2018.

2. O presidente Michel Temer, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, participam, na Advocacia-Geral da União (AGU),da assinatura de dois acordos de cooperação que pretendem fortalecer a defesa do Brasil nas cortes interamericanas de direitos humanos e diminuir os conflitos judiciais entre entes da Federação.

3. O relator da Medida Provisória do Refis (programa de parcelamento de débitos tributários), deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), representantes do governo e parlamentares se reúnem para tentar acordo para a votação do texto.

4. Os Ministros dos Transportes, Maurício Quintella, e de Minas e Energia, Fernando Coelho, participam de evento do Lide: “Os caminhos para o Desenvolvimento Acelerado”

5. O Supremo Tribunal Federal julga se leis estaduais proibindo a produção e o consumo de amianto usurpam o poder da União de legislar sobre o tema.

6. O Ministério da Fazenda divulga Relatório Prisma Fiscal de Julho.

7. Instituição Fiscal Independente do Senado divulga Relatório de Acompanhamento Fiscal

8. A Petrobras divulga o resultado do segundo trimestre de 2017 na estatal.

9. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se com executivos do Bank of Communications e do BBM. Às 18 horas, Goldfajn vai ao Supremo Tribunal Federal (STF) para uma reunião com o ministro Dias Toffoli e a ministra Grace Mendonça, da Advocacia-Geral da União (AGU). Na sequência, às 18h30, Goldfajn e Grace reúnem-se com o ministro Ricardo Lewandowski. A pauta no STF são as perdas causadas a poupadores com os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990.

10. IBGE divulga Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de Julho.