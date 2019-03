De acordo com dados do Banco Central (BC), divulgados nesta segunda-feira (25), as despesas em viagens internacionais chegaram a US$ 1,302 bilhão, em fevereiro, uma redução de 7,33% em relação a igual período de 2018. Os dados também apontam que, de janeiro a fevereiro, os gastos em viagem ao exterior ficaram em US$ 2,991 bilhões, queda de 12,21% na comparação com o primeiro bimestre do ano passado.

Relacionado